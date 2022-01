Van ons. Voor u. Livestreams van Het Allergrootste Freedom Convoy OOIT. Mannen en vrouwen met de vlam in de pijp, tegen de coronamaatregelen, QR-terrreur en die WEF-fluim van een Trudeau. Hiero de Ongoing Konvooi Wiki en daaro De Duiding van Dias. De Volkskrant-truck wordt bestuurd door het cowboy-duo Maarten Keulemans en Martin Sommer (lees die column). Gelieve te stoppen met woedende linktips, boze voicemails, en overige boze berichten over de MSM/NOS DIE GEEN VERSLAG DOET!!!1!, over deze "fringe minority" dat doen ze wel. Nog even, en Rudy Bouma heeft zijn eigen vrachtwagen, met Erik Mouthaan als navigator. Later meer, want wij zijn nu even naar de kroeg voor een peperduur vrijheidspilsje. 22:15 uur retour, BRB. LATERRRR.