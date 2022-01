Interessant debat afgelopen donderdagavond over abortus. Er ligt een wetsvoorstel van PvdA, GroenLinks en VVD onder leiding van D66 voor om de bedenktermijn van vijf dagen af te schaffen. De laatste tijd hebben debatten in de Tweede Kamer de neiging te ontsporen, in grote lijnen lijnen verliep het deze keer aller redelijkst. Op een enkele uitbarsting na dan. PvdA-leidster Lilianne Ploumen legde nog vóór de vergadering al wat druk op het debat door een weliswaar bizar voorstel van Forum voor Democratie (FvD) 'onversneden vrouwenhaat' te noemen. Ook liet Nilüfer Gündoğan van VOLT zich enigszins gaan met een warrig verhaal over The Voice of Holland en nare mails die PvdA-collega Attje Kuiken zou hebben ontvangen, de link met het wetsvoorstel ontbrak volledig.

FvD'er Pepijn van Houwelingen bleek eens te meer de slimste van de FvD-fractie te zijn. Niet alleen omdat hij bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een terugkeerregeling heeft bedongen toen hij de Tweede Kamer inging (onder auspiciën van zijn formeel toenmalige baas Hugo de Jonge, ook wel bekend van het WEF) maar omdat hij zijn argumenten - los van dat bizarre verplichte echo-voorstel, een vorm van sadisme zoals collega Jan Dijkgraaf terecht opmerkte - onderbouwd onder woorden wist te brengen.

Abortus is binnen de FvD-fractie een punt van discussie volgens Van Houwelingen: "We hebben hier ook lang over gediscussieerd in de fractie deze week. Voor ons is het ook een dilemma, zoals voor velen hier in de Kamer. Ik sta hier bij wijze van spreken niet voor niets in een grijs pak. Het zijn grijstinten. We zijn hier niet heel absoluut in zoals de SGP wellicht is, van: het mag nooit. We zitten eigenlijk voor ons gevoel nog ergens een beetje tussenin te zweven. Voor ons is dat ook moeilijk. Dit zijn de gedachten die wij daar nu over hebben. (-) Aan de ene kant heb je natuurlijk het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, aan de andere kant heb je het ongeboren leven. Dat is het dilemma. Daar wordt natuurlijk enorm over gediscussieerd, in allerlei landen en hier nu ook."

Helaas voor Van Houwelingen werd zijn genuanceerde standpunt die avond meteen onderuit gehaald door een mild hysterische tweet van zijn partijleider:

Nog interessanter is de draai die FvD gemaakt heeft op dit onderwerp. In mei 2019 zorgde partijleider Thierry Baudet voor verwarring door in een stukje de indruk te wekken grote problemen met abortus en euthanasie te hebben, om dat een dag later weer terug te nemen. "Maar ik ben ook niet voor. Het is niet alsof ik sta te springen: Yes een abortus! Ik ben voor de handhaving van de huidige wetgeving waarin keuzevrijheid is aangebracht", zei hij in een uitzending van WNL.

Toch bleek hij twee jaar later bereid diezelfde wetgeving aan te passen. Baudet en toen nog zijn tweede man in de Kamer Theo Hiddema steunden vorig jaar kort voor de verkiezingen het tussentijds voorstel van PvdA en GroenLinks om die termijn van vijf dagen af te schaffen.

En nu draait FvD voor de tweede keer. Want donderdag bleek dus dat de partij inmiddels in het kamp zit van CDA, ChristenUnie, DENK, SGP en BBB: die vijf dagen moeten blijven.

Ook interessant: Van Houwelingen onthulde tijdens het debat samen met de SGP bezig te zijn met een voorstel om de huidige abortustermijn van 24 weken terug te brengen naar 18 weken. Daarin vindt het gelegenheidsduo een partner in JA21, door FvD consequent de Judas Alliantie genoemd. Want ook die partij vindt die grens van 24 weken 'te rigoureus'.