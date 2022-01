Er zitten nogal wat stiekeme metalaars in de panelen dus vooruit dan maar weer: Immolation heeft een nieuw album. Samen met Cannibal Corpse de aanvoerders van de New York Death Metal, tot Cannibal Corpse naar Florida verhuisde om zich aan te sluiten bij de Florida Metal. Dat is dus stom, zoals urban blues zoals de Chicago Blues ook niet kan tippen aan de Delta Blues van Charley Patton, Robert Johnson en Son House (dit is een prachtig boek). Enfin, hoewel Immolation nooit écht uit de underground is gekropen heeft de band een paar prima albums gemaakt (Close to a World Below) én een enorme impact gehad op andere bands in het hardere werk (zoals Slipknot). De nieuwe plaat Acts of God is alvast lovend ontvangen door Rolling Stone. Wie schijt heeft aan metal, dat treft, want Dan Auerbach van The Black Keys brengt op zijn label Easy Eye Sound oud nieuw werk van de eerder genoemde blueskoning Son House (1902 - 1988), én er is een nieuw nummer van Songs: Ohia. Het pseudoniem van Jason Molina, de getroebleerde cultheld wiens lichaam er op zijn 39ste mee stopte, na een razend leven van exorbitant alcoholgebruik. Iedereen zou een nummer van Jason Molina op z'n eigen begrafenis moeten hebben. Het 'nieuwe' lied uit de kluis is een liveopname van een show in Tilburg, opgenomen op 9 oktober 2000, er waren naar verluidt twee miljoen Nederlanders bij. MEER VROLIJKE NIEUWE MUZIEK, na de klik.

Son House (koning van de Delta Blues)

Songs: Ohia (opgenomen in Nederland)

David Ferguson (debuut van iconische sound engineer, met Dan van The Black Keys)

Feeder (rock)

Ian Noe (singer-songwriter)

Aaron Lewis (country)

Jethro Tull (eerste in 18 jaar van legendarische fluitzuigers)

Steve Vai (gejengel van gitaarkoning)

Bad Suns (soort discorock)

Pinegrove (mellow rocky)

Madrugada (soort Editors x The National, maar dan Noors)