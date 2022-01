Ik heb zelf 3 prikkies gehad, maar het plaatje zegt nog steeds niet heel veel en iemand die beetje logisch kan nadenken prikt daar zo door heen, want:

1. Niet per leeftijd categorie.

2. Niet gecorrigeerd voor onderliggend lijden.

3. Etc.

Daarnaast is de kans om in het ziekenhuis te komen echt heel klein, of de kans dan 0,01 of 0,001 is, is dan niet zo relevant voor de mensen die niet willen (in beide gevallen verwaarloosbaar op individueel niveau).

Voor jou als 25-jarige jongeman of juffrouw of gezonde 60 plusser die twijfelt zegt dit dus best weinig.

Zou jij een chippie nemen als het de kans op een dodelijk auto ongeluk met 90% verlaagt?