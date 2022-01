OK WIE IS ER AAN DE BEURT BOYS?

Ff topic maken maar weer. Kroegen dus tot 22u, cultuur ook open. Zal Sanne WdV wel victorie komen claimen met die lauwe kappersgrap van d'r. Maar ja met QR is nog steeds niet echt open. Laffe Haagse hazen durven niks. [Wel iets over afbouw van corona apps er in plakken, daar zei Dokter Voldemort wat over, maar dan wel meteen doortrekken naar 'Maar ja logisch want straks staat je vaxx-QR in je EU DigID']

Verzuchting in topic dat de pandemie voorbij is en de OMT-adviezen nu ineens wel naar de Kamer gaan vóór het debat [debat: wanneer? opzoeken, zal wel donderdag zijn weer], maar niet voordat alles al weer gelekt was. Niet een zinnetje vergeten over diverse stomme persmedia die ook eindelijk door hebben dat omikron een loopneus is, en nu met strontvervelende stukken komen over "hoe te heropenen". Gewoon de deur open doen, domme eikels.

godheerejezus heeft *iemand* hier op GSHQ nog de fut om voor de zesmiljoenste keer te schrijven hoe grijs de lucht is boven gezondheidsverziekt Nederland?

En hoe laat is die pestconferentie? Wie hep er dienst vandaag of heeft niemand er nog zin in? Gawd zin in bier nu. Aan een toog.

Coronapaspoll Stelling: Ik zou me veilig voelen als alle coronamaatregelen per direct worden opgeheven Ja

Nee

Ik ben Jan Paternotte



Poll is Verlopen.