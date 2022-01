Nee, we doen geen gemakzuchtig meerkeuze polletje met allemaal semi-grappige opbouwende maatschappij-kritiek en overige grapjens. U bent oud, blank en saai genoeg om zelf iets te bedenken. Naar Bed is een "nieuw" tv-programma op de VPRO. Roept u maar. In 25 woorden, of minder. Foto opklikken voor groot & scrollen maar. Succes!