Geen idee wat jongeren van dertien jaar tegenwoordig allemaal uitvreten maar VROEGER speelden we als dertienjarige vooral heel veel potjes vijf tegen één. Of speelden we met flippo's en het was het laatste jaar dat we de kleutermuziek van Lil' Kleine luisterden - dat is echt niet meer cool als je veertien bent. Enfin, wat dertienjarigen tegenwoordig doen is bejaarden overvallen. "Rond kwart voor twee ’s middags stormden drie daders de woning van het oudere echtpaar binnen. Zij droegen donkere kleding en bedreigden het echtpaar met een mes. (...) Politieagenten die direct op een 112 melding reageerden, konden al snel in de directe omgeving een minderjarige verdachte (13 jaar) aanhouden. Het onderzoek werd de afgelopen dagen voortgezet. De recherche kon in de loop van het weekend de twee andere verdachten (13 en 14 jaar) aan houden." Waren we nog maar dertien, dan konden we deze losers hoogstpersoonlijk in elkaar rammen op het schoolplein.