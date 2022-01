Dikke ophef in de wereld van de eigen lunch meenemende zegelspaarders, want de gezinnen met matchende Gazelle's zijn diep in hun ziel geraakt. Toeslagenaffaire, klimaatcrisis, boerenprotesten, formatieperikelen, Oekraïense oorlogen, Chinese invloeden en de naam van de zeesluis bij IJmuiden: allemaal ver-van-mijn-bed-shows voor deze kaasblokjes serverende kringverjaardaggangers, maar als de Efteling besluit om het Spookslot te verwijderen komt het leed van de wereld plots wel heel dichtbij. Dan stroomt social media over van de weemoedige berichten vol nostalgische herinneringen aan een attractie die eigenlijk helemaal niet zo goed was. Een achterhaalde en verouderde poppenkast die nimmer enige angst wist in te boezemen en waarvan de techniek al decennia niet meer tot de verbeelding spreekt. Het enige fatsoenlijke aan heel dat Spookslot was de muziek, maar die staat ook gewoon op Spotify, dus dat hoeft u helemaal niet te missen. Kunt u gewoon op elk moment van de dag aanzetten en als u dan nadenkt over wat er van uw leven is geworden schrikt u gegarandeerd harder dan dat u ooit in het Spookslot heeft gedaan. En voor de die-hard Kaatsheuvel-knuppels is er ook goed nieuws: op het graf van het slot verrijst een nieuwe attractie waar alle Eftelingzegelplakkers wederom een onnatuurlijke emotionele band mee kunnen vormen. Veel plezier en vergeet vooral de zelfgesmeerde bammetjes niet!

Hartverscheurend

Maar waar laten we lijk van Kate Bush?