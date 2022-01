Nou, dat ze het niet kúnnen, dat geloven we eigenlijk niet. En al helemaal niet als Rusland alleen het Oostelijk aangrenzende Donbass binnen zou vallen, wat sowieso het meest waarschijnlijk is als er al een invasie komt. Maar goed, Bidens Pentagon vindt het blijkbaar verstandig deze onkunde van de daken te schreeuwen en roept hun burgers op vooral een commerciële vlucht te pakken, want die zijn zo veilig in dat luchtruim tijdens escalaties. En dan weet het Pentagon ook nog eens niet hoeveel Amerikanen er eigenlijk in Oekraïne zijn, en dat terwijl Hunter Biden er zo'n graag geziene gast is.

Nederland zit er natuurlijk ook weer bovenop als vanouds. "Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het op dit moment niet nodig om mensen weg te halen uit Oekraïne. "We houden de ontwikkelingen voortdurend in de gaten en wegen steeds af welke stappen we moeten nemen", zegt een woordvoerder desgevraagd. "Daarbij bekijken we uiteraard ook of er aanleiding is om medewerkers van de ambassade te laten vertrekken. Op dit moment is daar geen aanleiding toe.""

Maar goed, ondertussen schrijft de New York Times wel dat Biden overweegt "several thousand U.S. troops, as well as warships and aircraft" naar NAVO-bondegenoten in Oost Europa en de Baltische staten te sturen. Kortom, alles lijkt erop dat Rusland oorlog wil, waarom zouden ze hun land anders zo dicht tegen onze militaire buitenposten aanleggen (hihi).

En even, ja, die 100.000 Russische troepen inclusief tanks en schepen liggen vast ook niet aan de Oekraïense grens omdat het uitzicht zo mooi is.

Welk signaal stuurt dit?

Niet héél gek. Want hiervoor sprak de VS van "non-lethal aid"

Ondertussen, tussen China en Tawain