Oekraïense makkers [behalve die 8,3 miljoen 'etnisch' Russische Oekraïners die voornamelijk in de Krim en Donbass wonen]. WE komen jullie redden want het D66 Volks Bevrijdingsleger mobiliseert en onder leiding van Veldmaarschalk Kasja Ollongren stopt deze stoomwals uit de hel pas als het in witte windjacks staat te flyeren in Kaap Dezjnjov (maps).

Op opinieblog Defensie.nl lezen we: "Nederland staat standby om extra bij te dragen aan de versterking van de afschrikking door en de verdediging van de NAVO. Er is een zorgwekkende Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. (...) Defensie zet 2 F-35 jachtvliegtuigen in, inclusief ondersteunend personeel. (...) De jachtvliegtuigen zijn direct inzetbaar om onbekende vliegtuigen boven het NAVO-verdragsgebied te onderscheppen. Dit wordt de eerste keer dat Defensie de F-35 in gaat zetten. Ook staan een amfibisch transportschip, inclusief landingsvaartuigen en helikopters, en 2 landgebonden eenheden standby." Die twee F-35's worden geparkeerd in Bulgarije, en Rusland laat ZOJUIST weten dat het wil dat NAVO-troepen Bulgarije en Roemenië verlaten. Het is niet onopgemerkt gebleven.

En dan denkt u natuurlijk: hey hadden we hier ooit niet 's lands laatste referendum over, en werd daarna niet officieel gegarandeerd dat "er geen sprake is van een collectieve veiligheidsgarantie voor Oekraïne en het verdrag de lidstaten geen verplichting tot militaire samenwerking oplegt", en garandeerde Han ten Broeke destijds niet dat "Het verdrag niet leidt tot militaire bijstand aan Oekraïne, ook niet in het conflict met Rusland."

Nou, dat klopt allemaal. Maar bovenstaande militaire steun gaat dus ook niet via, wegens, door of middels het genoemde associatieverdrag. Maar gewoon omdat het binnen de regentenklasse past bij de gevoelde richting van de tijd. Al volgt Nederland uiteraard gewoon de grotere jongens. Want de Britten sturen 30 elitetroepen en 2000 anti-tankwapens, en dat gebeurt uiteraard weer in navolging van de VS.

Hoe de komende weken gaan verlopen? Dat weet alleen Lockheed Martin.

De Russen Komen

Nou dat klinkt alvast hoopvol

