Nou, laten we er ook wat positiefs uit halen. Dit is leuk voor Rutte&Kaag want uiteindelijk gaat dit gekrakeel weer eens nergens om. Stel je de vraag of iemand er beter of slechter van wordt als van Meijeren had mogen uitpraten, of dat hij dat niet mocht. In beide gevallen is volgens mij het antwoord dat echt niemand in Nederland er iets mee opschiet.

Dingen die wel ter zake doen zijn miljarden die in fondsen van de EU, in klimaat en stikstof gestopt worden en waar we niets over te zeggen hebben. Wat er ook toe doet is het toeslagenschandaal, de Groningers die niet voor schade gecompenseerd worden en ga zo maar door.

Dus er is vanavond in de fractiekamer van 66 en die van de V66 een glaasje gedronken op dit heerlijke mistgordijn.

BTW: wat een uitstekende reactie van mevrouw van der Plas.