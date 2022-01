Ja jezus. Zo'n telg uit boevennest Malta waar journo's omgelegd worden door de staat en je bij elk pak cornflakes een gratis EU-paspoort krijgt, maar het is een vrouw dus je mag er ook nog eens niks over zeggen. Okay, toegegeven, ze is wel een conservatief en ageert al jaren keihard tegen de sociaaldemocratische Maltese maffiaclub (1, 2, 3, 4).

Roberta Metsola (43), moeder van van vier, poneerde zichzelf als jonge maar ervaren vrouwelijke kandidaat die 'in staat is te inspireren en bruggen te bouwen'. Ze genoot de steun van veel conservatieven, centrum-rechts (betekent natuurlijk exact niks in het EP), en """centristisch""". Ook is ze, zoals bijna iedereen in Malta, tegen abortus, waar het als enige EU-lidstaat nog steeds over de hele linie illegaal is (maar zelden vervolgd wordt). Dat was een groot probleem voor het socialistische smaldeel, maar "Ultimately, the path cleared Monday afternoon after the socialists were promised a slate of prominent positions in return for backing Metsola."

Dat klinkt allemaal zo verfijnd dat je bijna zou vergeten dat het Europees Parlement helemaal geen parlement is, maar dagbesteding voor politici die hun thuisland zat zijn. Roberta's Insta vindt u HIER.

De dame

Wat kan ze eigenlijk niet