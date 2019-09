Ja, hij wordt verdacht van lucratieve betrokkenheid bij de hoogst omstreden handel in Maltese (EU-)paspoorten voor Russen, moslims en Afrikanen. En nee dat interesseert ons niet. Want laten we hem herinneren zoals hij leefde, zoals hij lesgaf en liefhad. Niet zoals de MSM hem demoniseerde omdat ze eerlijke ondernemers en succes haten. Meer beeld&geluid, na de breek.

Mauro moet blijven tot u dit college van een uur uitkijkt