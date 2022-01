Wellicht kunnen we een polletje doen of de wolf thuishoort in Nederland. Dat heeft namelijk nog NIEMAND gedaan, dus is het heel erg belangrijk te weten wat de lezers van GeenStijl er nou precies van vinden, zo'n heerlijk dier in de buurt. Vannacht is er op de A67, net iets onder Eindhoven, een wolf overgestoken zonder te kijken. Wat een dombo! Het is niet bekend of deze wolf verantwoordelijk was voor de vele schapendoden in die regio. Enfin, wel heeft Nederland dus weer een wolfje minder.

Hoort de wolf thuis in Nederland We zijn heel erg benieuwd naar uw mening Ja, wat een machtig apparaat

Nee, oprotten met die lul



Poll is Verlopen.