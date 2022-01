Iedereen is weer zo druk met die persconferentie, Voldemort, corona, eventuele versoepelingen en recalcitrante horeca-ondernemers, dat er weer vergeten wordt waar het in dit leven echt om draait: gerommel in de marge. Want laten we wel zijn, uw leven is toch vooral een aaneenschakeling van kneuterige gebeurtenissen in uw eigen omgeving. Nieuwe buren, uw vrouw die zwanger wordt van een ander, de maandagavond op de tennis, het maandelijkse bezoekje aan het homopaleis (wat), gedoe rond de hondenspeeltuin in Vlaardingen. Wat is nou het geval?

In 2016 wordt Hondenspeeltuin Broekpolder opgericht. De gemeente is eigenaar van de grond, maar ene Sandra mag het baasje spelen. Probleem is alleen dat Sandra ook eigenaresse is van hondenuitlaatdienst Stapvoets. Op een dag mag de concurrent, hondenuitlaatservice M&G, plots geen gebruik meer maken van de faciliteiten in de hondenspeeltuin. Toeval??? Dus M&G stapt naar de gemeenteraad. Maar M&G knipt ook het slot van het hek van de hondenspeeltuin open. En dat mag niet! Stapvoets gooit die beelden op Facebook. En dat mag ook niet! Volgens Sandra is er echter een gaskraan opengedraaid in het onderkomen van de vrijwilligers en zouden er spullen zijn gestolen. De gemeente Vlaardingen denkt: die wijven zoeken het zelf maar lekker uit. "De gemeente Vlaardingen geeft aan geen rol te spelen in de onenigheid."

En zo ziet u maar weer: elders in Nederland vinden er dingen plaats die veel belangrijker zijn dan de dingen die u belangrijk vindt.