Eerst die golddigger uit Argentinië die ons wist te vertellen dat ze de Nederlandse identiteit niet kon vinden, en nu onze koning die voor ons gaat bepalen waar we wel en waar we niet klaar voor zijn.

Of die Gouden Koets gaat rijden of niet kan me niks schelen, maar wat me wel tegen de borst stuit is dat Willem Alexander meent, of lever gezegd dat hij beweert dat hier iets speelt rond de vraag waar het Nederlandse volk klaar voor is, wat het Nederlandse volk kan hebben, wat goed is voor het Nederlandse volk en dat hij in deze kwestie een actieve rol moet spelen, inclusief een toespraakje richting ons, argeloze burgers.

Natuurlijk gaat het hier helemaal niet over de vraag waar de Nederlander klaar voor is. Het gaat over de vraag waar de Nederlander mee geconfronteerd mag wordt, wat de Nederlander mag zien, waar de Nederlander zich druk over mag maken. Het gaat niet over wat de Nederlander kán, maar wat de Nederlander mág. En Willem Alexander heeft besloten dat de Nederlander niet meer naar de plaatjes mag kijken die op die koets geschilderd staan, tenminste als hij, de koning, ip ceremoniële wijze in dat ding rondgereden wordt. Hij wil de discussie uit de weg, hij is een laffe man en ook een laffe koning, een druiloor, een angstig mannetje dat bang is voor gedoe, voor discussie, een eikel die buigt en door de knieën gaat voor Woke.

Hij heeft het lef nog niet, die dikke, geprivilegieerde witte cis-gender man, om te benoemen waarom hij vindt dat wij ergens niet klaar voor zouden zijn. Dat er "iets met slaven" op dat ding staat geschilderd, en dat dat "iets met slaven" eventjes te gevoelig ligt, niet voor het Nederlandse volk, nee, voor een stelletje drammers die dat Nederlandse volk dat volgens zijn lieve vrouwtje geen identiteit heeft op de huid zitten.

De innerlijke tegenspraak kan niet groter zijn. Hij is alleen maar koning omdat de traditie dat wil, omdat wij kennelijk nog steeds als volk een identiteit gewaarwoorden die voldoende levend is om zo'n potsierlijke poppenkast overeind te houden, maar als koning is hij actief bezig om die traditie de nek om te draaien, om datgene dat hem en die hele Oranje-clan voedt kapot te maken.

Liever vandaag dan morgen. Maar dicteer ons niet wat wij aan kunnen.