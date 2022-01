Eerst dachten we dat het larmoyante gelul over tribunalen en rechtbanken alleen een dingetje was voor het degradatieklasje in de mottige Forum-spelonken, met die debiele complotmarmot en die maffe makker van 'm, knuppeltje Van Houwelingen. Toen mocht Wilders even beginnen. En nu staat ook regio-PVV, type ondernemer die ooit van een kassalade is beroofd door een Marokkaan, te droeftoeteren over tribunalen. In casu Maurice Meeuwissen, een soort van het opperhoofd van de PVV in Rotterdam, maar toch vooral een rogue agent: hij is 'teleurgesteld' in Wilders en gaat straks lekker verder met een eigen lijst, andersom vindt Wilders hem ook geen 'kanjer' meer. Enfin, ophef over het woord TRIBUNALEN dus, een verkapte sollicitatie van Meeuwissen bij het wappienest, uitgesproken tijdens een raadsvergadering: "Als er straks posters van mijn partij of Forum worden verscheurd, dan zeg ik: tribunalen of rechtbanken. En daar gaan we werk van maken." Toen was het hek natuurlijk van de dam in het Rotterdamse klasje kleuters, want de PvdA'er van dienst was snoeihard op z'n slurfje getrapt en dreigde met aangifte. We maken zelf ook weleens een gebbetje over tribunalen maar dan snapt iedereen en z'n moeder dat het ironisch is. En de PVV, die kennen we toch juist van genuanceerde uitspraken als 'Willen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen', 'ja wat ach, doe eens normaal man' en 'Het rechtssysteem in Noord-Korea is nog beter dan dat in Nederland'. Meeuwissen is gewoon een rare snuiter. Naar FVD wanneer?