Mijn ervaring is, en dat is best een ruime ervaring, dat rechters er vaak niets van begrijpen. Is deels ook logisch, want je kunt niet overal verstand van hebben. Vaak is het ook onwil of gewoon domheid. Probleem is wel dat er veel hopeloos slechte uitspraken worden gedaan. En nu hebben we al een tijdje het probleem dat de trias polica helemaal is verdwenen en de rechterlijke macht dus gewoon de spreekbuis van de macht is. Ja, dan ben je klaar als rechtsstaat.