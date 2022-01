Zij van Het Parool hebben er een week over na kunnen denken, met z'n allen in een regenboogkleurig redactiehok aan de Jacob Bontiusgaybrapadplaats te Amsterdam: wat te schrijven over de gore persbreidel van Rutger Groot Wassink, de hopman van de hoofdstedelijke GroenLinks. Toen uit een (op verzoek van GroenLinks opgesteld) rapport genaamd 'Actieonderzoek Anti-discriminatie LHBTIQ+' bleek dat de daders toch vooral in Marokkaans/islamitische hoek gezocht moeten worden, gaf GroenLinks plots niet meer thuis. Het aanpakken van haat en geweld tegenover LHBTI'ers is namelijk belangrijk, maar niet zo belangrijk als het niet benoemen dat de daders toch vooral allochtone schelmen blijken. "Zeg maar dat ik op vakantie ben en slecht bereikbaar", aldus Groot Wassink tegen een woordvoerder na vragen van partijen die wél hun journalistieke taak uitvoerden. Daar vond iedereen wat van, behalve... Het Parool. Krekels. De stadsbode, de krantgeworden Libelle, waar ze het belangrijker vinden aan allerlei absolute niemands te vragen wat hun favoriete vreetschuur is, dan gewoon kritisch verslag te doen van hoe zo'n stadhuischef de burger indirect in de bek tuft.

Nou, Het Parool is wakker hoor, met een bijzondere nadruk in de eerste alinea: "Het geweld is zijn schuld niet." Grappig, want door het chronische en structurele wegkijken van de oorzaak van het geweld tegen LHBTI'ers is het zijn schuld juist WÉL. Van iedere homo die een fietsenslot tegen zijn bek krijgt spat het bloed op de handen van Rutger Groot Wassink, bij wie onderzoeksresultaten op een presenteerblaadje worden gegeven, maar door NIET in te grijpen en willens en wetens de andere kant op te kijken het probleem NIET wenst aan te pakken. Homo's in Amsterdam zijn vogelvrij en wel dankzij Rutger Groot Wassink, die met een natte Parool boven zijn kop zo van de regen in de drup hobbelt. Die boterzachte aanpak van die schijtkrant.

"Hoewel Groot Wassink natuurlijk niet verantwoordelijk is voor het geweld tegen lhbtq’s en het waarschijnlijk net zo verschrikkelijk vindt als de rest van de stad, krijgt hij van de rechtse oppositie nu wel de zwarte piet toegespeeld." Ja hoor, maak er maar een rechts-links-verhaaltje van, in plaats van 'partijleider grootste partij verzwijgt rapport over homohaat omdat de uitkomsten hem niet aan staan'. En dan vervolgens: "Dat dit wel vaker gebeurt met rapporten én dat de wethouder dit al had gezegd tegen de raad, vergeet de oppositie gemakshalve." Bagatelliseren. En: "De vakantie, de timing van het rapport, het zijn slechts stokken om de hond mee te slaan." En: "Nu reageerde hij terughoudend, waarmee hij de oppositie ruimte gaf om hier een grote affaire van te maken." Echt, TERING, wat is dat toch een natte krant. En wat zou Rutger Groot Wassink een probleem hadden als hij gewoon wél gedegen en kritische journalisten achter zich aan zou hebben. Schaam je, voormalige LHBTI-vriendelijke krant Het Parool.