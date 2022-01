Het lijkt op Tulpen Mania 2.0. De huizenmarkt is zondermeer een zeepbel, maar dat is misschien ook direct de reden waarom men niet bij WIL bouwen. Dan wordt al die schuld immers omgezet in verlies. Alles om het bubbeltje te handhaven en wie kan je beter daarmee opzadelen dan Hugo?

Helaas hebben we geleerd dat voorspelling van banken en economen precies niks waard zijn. Ze zullen altijd optimisme proberen te kweken en worden steeds weer verrast. Aan de andere kant beginnen centrale banken, zeker de FED, behoorlijk wat conservatiever te worden met hun stimulatie- en opkoop-programma's. Daar is het verhogen van de rente al aan de gang. Dat kan leiden tot pessimisme en krediet-problematiek en daarmee werkloosheid en een zeer grote correctie op de markt. Het probleem is dat de Nederlandse huizenmarkt zo ongeveer de grootste schuldenberg en zeepbel ter wereld is, én het beleid van het kabinet vrijwel volledig gebaseerd is op onze (nu nog) goede kredietwaardigheid. Als het misgaat merken we dat hier dubbel en dwars. Ik denk dat JUIST de huizenmarkt in de Randstad een klap krijgt, omdat er net als in de jaren 70 nu al een golf van suburbanisatie te zien is. Het is lang trendy geweest om in de oude huizen van grote steden te wonen ook al zijn ze van feitelijk van behoorlijk slechte kwaliteit. In de post-covid wereld van het thuiswerken waait er een andere wind.