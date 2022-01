Dus er was vandaag een demonstratie op het Museumplein en dat mocht eigenlijk niet van Femke terwijl demonstreren volgens Femke soms het laatste middel is dat mensen hebben dus mogen ze altijd demonstreren. Dat was verwarrend. Het was ook verwarrend dat de politie iedereen die naar het Museumplein kwam ging fouilleren en daarna het plein op liet lopen, maar toen ineens zei dat ze allemaal van het plein af moesten. Toen werd de hele boel hermetisch afgesloten door de ME en de KMar. Een meneer riep dat het allemaal fassistuh waren maar daar leken de ME'ers niet zo van onder de indruk. Een stukje verderop stonden demonstranten wat te ginnegappen met een politiemevrouw die niet op het gras mocht sporten.

Maar goed eerst mocht iedereen er dus wel op en toen niet meer en toen de mensen van het plein af wilden gaan richting Vondelpark zei de politie 'nee nee, niet met zijn allen deze kant op lopen' dus toen was dat óók weer niet goed. Maar er waren veel te veel mensen dus ondanks een paar klappen van de wapenstok en happen van de hond (lol deze idioot), kon de politie de stoet van duizenden, misschien wel tienduizenden mensen niet stoppen en toen stopten ze met slaan en liepen de mensen om de busjes heen zoals in de beelden van RT hierboven te zien is, en ging de demo zo over de Van Baerlestraat helemaal door de stad in de richting van het Westerpark. Onderweg was het best wel gezellig en gemoedelijk kijk maar we maakten zelf deze beelden op de brug over het Vondelpark:

Kijkrichting Museumplein

Kijkrichting Overtoom

Vanaf het Museumplein richting de Overtoom hingen best wel veel mensen uit het raam te zwaaien en te juichen of muziek te draaien en toen gingen de mensen op straat terugzwaaien en dat was ook best wel gezellig. Er liep van alles tussen van jongeren met een wandelbiertje tot oudere echtparen en van hooligan-achtige kale mannen met onfrisse tronies tot malle ouwe hippies met onwelriekende kleding. Maar de tramchauffeur op de Overtoom die moest stoppen, die zwaaide ook, en de demonstranten maakten zelfs even ruimte voor wat nietsvermoedende auto's die gewoon linksaf wilden slaan, want dat moet ook kunnen toch.

Deze blonde yogabroekmevrouw zwaaide heel veel

Deze trambestuurder vond het ook wel leuk

Even wat auto's netjes laten passeren

Enfin op de Overtoom zijn we omgedraaid want de auto stond in Zuid en het Westerpark is echt ver lopen voor luie bloggers. Het Museumplein was leeg, er stonden alleen nog een heleboel streng kijkende polities en vooral die KMar-mannetjes zien er uit alsof je daar geen ruzie mee wilt maken dus dat deden we natuurlijk niet. Met de auto reden we helemaal om de stad heen naar de andere kant en daar zagen we bij die grote N waar Won Yip en Matthijs van Nieuwkerk in wonen een paar stadsbussen en een gevangenisbus klaar staan voor als het toch nog uit de hand zou lopen.

Museumplein (leeggeveegd)

Boevenbussen bij Pontsteiger

Matthijs woont dus ergens in die grote letter N

In het Westerpark werd een beetje onduidelijk wie er nou bij de demo hoorde en wie er gewoon z'n kind aan het uitlaten was want de meeste mensen van de coronademonstratie zijn niet te onderscheiden van andere normale mensen. Midden in het park stond de bandwagon van FvD want die zouden zogenaamd hun gemeenteraadscampagne aftrappen maar Gideon van Meijeren stond daar echt niet met Willem Engel om het over erfpacht en parkeertarieven te hebben natuurlijk. Het stemgeluid van die heliumhamster is in het echt trouwens nog afgrijselijker dan op Bitchutefilmpjes maar dat hoor je gelukkig niet op de foto.

Er waren best veel mensen blij om Gideon te zien maar je kon aan anderen ook merken dat ze het gevoel hadden in een soort van Forumpjesfuik gelopen te zijn. Er werd hardop gemord dat FvD alles over FvD maakt want Gideon riep dat corona een soort dictatuur van de wereldbazen is, maar dat er ook goed nieuws was: FvD heeft meer dan 60.000 leden! "Nou en?", riep iemand achter ons en daar moesten de omstanders om lachen. Wat ook wel opviel was dat er op het enorme grasveld vóór de bandwagon minder mensen stonden dan er achter. Je zou bijna denken dat niet iedereen voor FvD kwam. Al spraken we ook iemand die wel heel blij was met Gideon.

Voor de theaterwagen van Forum

Achter de wagen

De ME bleef op afstand in het Westerpark en we spraken met iemand die weet dat de mensen van de politie dit soort coronademo's heel erg ingewikkeld vinden. Want er lopen altijd mensen tussen die op heibel uit zijn en die moeten dan een knuppel in de nek krijgen maar het probleem is dat er zo veel verschillende mensen rondlopen. Het zijn niet allemaal hooligans in hetzelfde shirtje of krakers in dezelfde vieze zwarte kleren. Er lopen jonge mensen en oude. Sommige mensen waren heel erg tegen de liegende media en anderen willen gewoon geen lockdown maar vrijheid. Heel veel mensen vinden Hugo stom en QR-codes qrankzinnig, de ander ziet z'n bedrijf kapot gaan en wil 'gewoon wat doen', en weer anderen willen gewoon een beetje klieren op zondag met een biertje en wat vuurwerk.

Hoe dan ook is het dan lastig meppen op die paar mensen die zich wel als een debiel gedragen. En tegelijk pakt de politie soms ook te makkelijk de verkeerde die per ongeluk in de weg stond. Of ze zijn te gretig, zoals toen ze die ouwe meneer van achter vanaf een paard tegen de grond sloegen vorig jaar. Dat was echt niet nodig. Maar dat was toen en dit was vandaag en het was op die korte opstootjes bij het Concertgebouw na allemaal best wel gemoedelijk. Agenten konden gewoon tussen de mensen door wandelen, en mensen tussen de agenten.

We zagen maar één prinsenvlag, en een paar sujetten die wel echt extreemrechtserige kaalkopjes hadden. Maar de naargeestigste types die we zagen, waren de zwartgeklede, gemaskerde antifa-sneuneuzen die het park in liepen toen wij net weg gingen. Die hadden net het kantoor van Thierry beklad en daar deed de politie dan weer helemaal niks tegen, terwijl die er gewoon bovenop stonden. Echt letterlijk. Met hun neus:

Nadat wij weg gingen uit Westerpark waren er nog mensen terug naar het Museumplein gelopen maar daar is niet veel meer gebeurd, als we het liveblog van AT5 zo eens bekijken. Het was gewoon allemaal net iets te gemoedelijk en dat vonden de ambtenarentypjes achter twittergeraniums die #TeamWaterkanon waren vast heel erg jammer maar het was gewoon een voornamelijk vreedzaam protest. Beetje zoals met BLM op de Dam toen: bijna iedereen deed normaal, behalve die ene zwarte gast van de NPO die over geweld en mensen slaan stond te gillen. Nou zoiets maar dan niet tegen racisme en zwarte piet maar tegen de regering en de griep.

Enfin het was ons het dagje weer wel

TOEVAL!?

POLITIE 020 AANGEVALLEN DOOR VALSE FVD VECHTHOND

Wereldnepnieuws. Was weinig "far-right" aan deze varia-demo

Er waren wel heel veel mensen uit de marge

Hier een foute grap om alles goed te maken