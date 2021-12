Het zit LEGO-Hazes niet mee. De vergeelde versie van de volkszanger kreeg vorig jaar al een islamitische hoofdcorrectie en nu is hij gewoon helemaal gegijzeld. Door terroristen. Het lijkt erop dat we met z'n allen maar gewoon moeten concluderen dat Amsterdam geen veilige plek is voor André Hazes. Amsterdam is een leuke plek voor witte heroïne, kots van Britse toeristen, afgezaagde koppen op de stoep, drillrappers, cokedealers, liquidaties, seksuele intimidatie op het stadhuis, moorden, steekpartijen, verkrachtingen, het in elkaar rammen van homo's en supertrieste wethouders. Maar het is geen stad voor André Hazes. Niet meer.