Is er dan niets meer heilig? Onverlaten hebben in Amsterdam het beeld onthoofd van de Columbus van het Levenslied, de Mahatma Gandhi van de Rijmelarij, de Winston Churchill van de Heineken blikjes: André Hazes. En het was nog wel zo'n mooi beeld, van LEGO. Zijn hoofd is gelukkig teruggezet, maar de hoed is onherstelbaar beschadigd. Beste Amsterdamse politie. Trek alle verloven in. Laat De Cock terugkeren van zijn pensioen. Deze aanslag op de cultuur van dit land mag niet onbestraft blijven. De onderste LEGO-steen moet boven. Wij zijn even een bosje bloemen leggen.