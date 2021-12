Waar was dat bord?

a. Op de fractiekamer van de vvd: "Rutte wisselt graag van bord voor zijn kop."

b. Op de fractiekamer van D66: "Sorry, Jetten gapt graag glimmende spullen."

c. Op de fractiekamer van de PVV: "Bord speelt een rol in een nog te verschijnen TikTok van Geert."

d. Op de fractiekamer van het CDA: "Wij zijn de echte boerenpartij! Toch...? TOCH...?"

e. Op de fractiekamer van de SP: "Lientje's bord? ONS bord!"

f. Op de fractiekamer van de PvdA: "Of wij dat bord gestolen hebben? Dat moeten we even aan GroenLinks vragen..."

g. Op de fractiekamer van GroenLinks: "Of wij dat bord gestolen hebben? Dat moeten we even aan de PvdA vragen..."

h. Op de fractiekamer van het FvD: "Gestolen verkeersborden en studentenkamers gaan nu eenmaal goed samen."

i. Op de fractiekamer van de PvdD: "We kunnen niet hebben dat een mus zich ter pletter vliegt tegen dat bord."

j. Op de fractiekamer van de CU: "Hier serveren we onze meloenen op."

k. Op de fractiekamer van Volt: "Dit bord voldeed niet aan de Europese regelgeving."

l. Op de fractiekamer van JA21: "We wilden gewoon even laten weten dat we nog bestaan."

m. Op de fractiekamer van de SGP: "De opvoeding van zo'n bord moet u niet aan een alleenstaande vrouw overlaten. We hebben het bord ondergebracht in een volledig politiek gezin; de hoeksteen van de Haagse samenleving."

n. Op de fractiekamer van de DENK: "Borden zonder arabische vertaling zijn discriminatie."

o. Op de fractiekamer van de Fractie Den Haan: "Ik verzamel aandenkens voor als ik zo niet meer in de Kamer zit."

p. Op de fractiekamer van BIJ1: "Als het Binnenhof een andere naam krijgt, dan wel die van een bipolair geschiedenisslachtoffer van kleur."

q. Op de fractiekamer van de Groep Van Haga: "Dat bord had alle recht om over te stappen en zijn zetel te behouden."

r. Op de fractiekamer van Lid Omtzigt: "Het is niet de bedoeling dat het Binnenhof in achterkamertjes verdwijnt."

s. Op de fractiekamer van BBB: "Lag hier al die tijd. Gewoon niet gezien, mijn bril zat nog in mijn krullen."