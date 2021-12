Nieuw hoofdstukje in de innige doch ingewikkelde ménage à beaucoup tussen Peter R. de Vries (†), Khalid Kasem, Ridouan Taghi, Royce de Vries, de kroongetuige en aan de andere kant Oscar Hammerstein. Die laatste gaf vorig jaar als 'de anonieme advocaat' een rammer van een interview aan het AD, met sneren naar Peterrrr ("Het is voor niets geweest, allemaal omdat Peter R. de Vries zich zo graag met de zaak wilde bemoeien") en BNN-gezicht Khalid Kasem: "Er was gedoe over Kasem, dat heeft hij verteld. We spraken wel eens over advocaten. Hij zei toen dat hij bijvoorbeeld niet met Peters zoon Royce de Vries kan werken, omdat die kantoor hield met Kasem. Later, voor jullie publicatie, begreep ik ook dat Kasem en Taghi schoolvriendjes waren. Dat geeft gauw het gevoel dat hij iets te maken had met de organisatie van Taghi. Ook door de reactie van de officier van justitie, die liet merken bedenkingen tegen Kasem als advocaat te hebben vanwege zijn banden met Taghi." Dat vond Peterrrrrr natuurlijk niet leuk en dat vond Kasem natuurlijk niet leuk. Royce heeft boter op z'n kop en Peter is er inmiddels niet meer, en Kasem is Kasem, dan krijg je dus dit: een bitchy tweet dat Hammerstein is geschrapt van het tableau. Nou, gefeliciteerd hoor Royce, wat een prachtige overwinning. Het zal de man zelf worst zijn - hij is toch al gestopt - maar hij staat wel op een verkiesbare plek voor de Amsterdamse vvd. Geluk bij een ongeluk: bij de vvd vinden ze een historie met van 'meerdere klachten' en integriteitsdingetjes alleen maar hartstikke geil!

UPDATE: Ook weg bij vvd