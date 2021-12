As of Sunday, 7 951 people were in public and private hospitals for Covid-19. www.news24.com/news24/southafrica/new... De populatie van Zuid Afrika is 3,4 keer zo groot als wij. Zou je het omrekenen kom je op 2338 ziekenhuisbedden. Meer dan wat wij nu op de verpleegafdeling en IC samen hebben. www.stichting-nice.nl/covid-19-op-de-...

Dat voor een land met:

- zomer

- jongere populatie.

- minder overgewicht

- minder toegang tot zorg

Zuid Afrika capituleert nu gewoon. Bron- & contactonderzoek wordt gestopt, want het virus isoleren gaat niet werken. Percentage positieve testen ligt daar op 30,4% ewn.co.za/2021/12/18/latest-figures-p...

The new report (Report 49) from the Imperial College London COVID-19 response team estimates that the risk of reinfection with the Omicron variant is 5.4 times greater than that of the Delta variant. This implies that the protection against reinfection by Omicron afforded by past infection may be as low as 19%.

The study finds no evidence of Omicron having lower severity than Delta

Depending on the estimates used for vaccine effectiveness against symptomatic infection from the Delta variant, this translates into vaccine effectiveness estimates against symptomatic Omicron infection of between 0% and 20% after two doses, and between 55% and 80% after a booster dose www.imperial.ac.uk/news/232698/modell...

Tegen vorige varianten hadden we effectiviteit van 90 tot 95%. De lagere effectiviteit van genezen of gevaccineerd is compleet logisch verklaarbaar. Het virus is echt heftig gemuteerd. www.nature.com/articles/d41586-021-03... Ons kabinet wachtte een week lang onderzoeken en cijfers, die je met een beetje boerenverstand kan voorspellen.

Een nieuw vaccin ontwerpen kost maar enkele dagen. tpo.nl/2021/11/30/ontwerpen-nieuw-mrn... Neem dat in productie, en laat mensen kiezen of ze met verouderde of nieuwe coronavaccins geprikt willen worden.

Be safe!