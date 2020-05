Vliegen is helemaal niet leuk. Opgevouwen in een veel te kleine stoel, met te weinig beenruimte, geen mogelijkheid om je benen te strekken, opgepropt met te veel andere mensen achter elkaar in een rijtje, in een metalen buis op 5 tot 10 km hoogte met te kleine raampjes waar je alleen uit kunt kijken als je een plekje aan het raam hebt... dat is niet leuk. Voor een korte afstand, hooguit 3 uurtjes, is het wel te doen, maar intercontinentaal is vrijwel altijd een ramp. Zelfs in de businessclass, met marginaal betere stoelen en verzorging, maar het blijft een soort autobus. Het enige voordeel is dat het snel is. Hoewel... als je reistijd van en naar het vliegveld, het inchecken, het wachten bij de gate enzovoorts allemaal meeneemt valt dat ook wel weer tegen.

Als je een Widebody jet voor jezelf of hooguit 25 anderen zou hebben, ingericht als een huiskamer met comfortabele stoelen en banken, of als een hotelbar, met een fatsoenlijke tafel om aan te zitten voor het eten dat dan ook geserveerd wordt met normale borden en bestek en katoenen servetten, in plaats van plastic mesjes en vorken die altijd afbreken op de oudbakken broodjes, en dat ellendige, te kleine papieren servetje, dan... ja dan... was het misschien leuk.