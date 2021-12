Nieuw leiderschap begint met een stevige domper voor D66-leider Sigrid Kaag wegens vernietigend stuk in de Volkskrant zaterdag. Het voormalig ministersduo Ank Bijleveld (Defensie) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) is herhaaldelijk door de Nederlandse ambassade en westerse bondgenoten gewaarschuwd voor de mogelijke val van Kabul, terwijl ze zelf zeggen dat het een totale verrassing was. Hierdoor liep de evacuatie van Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt vertraging op (en zijn sommigen van hen niet meer in leven). Pijnlijk zinnetje: "Hoofdrolspelers Kaag en Bijleveld werden bovendien afgeleid door andere belangrijke zaken in Nederland, zoals de kabinetsformatie en vakanties."

En dat hebben de Afghanen geweten; terwijl Kabul viel, zat toen nog demissionair minister van Buitenlandse Zaken Kaag letterlijk aan de partijpolitieke dis met Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA). Dat Kaag in september haar verantwoordelijkheid nam en na een motie van afkeuring opstapte kan worden uitgelegd als Nieuw Leiderschap maar afgaande op de Volkskrant blijkt nu dus dat ze er met haar hoofd niet helemaal bij was.

Mocht Kaag tot het kabinet toetreden - de roddel wil als minister van Financiën - zal ze dit dossier ook met zich meetorsen. Verschillende onderzoeken zijn gaande en het is afwachten wat de rapporten over haar rol zullen zeggen. Wat voor haar pleit is dat ze dus al is afgetreden, nogmaals aftreden op dit dossier in een andere functie ligt dan niet in de rede.

En toch schuurt het. Zoals dit hele kabinet schuurt. Het komende nieuwe is eigenlijk een voortzetting van het oude.

Het is oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas die al enige tijd ervoor pleit dat de politiek leiders van de herhalingscoalitie zitting nemen in de Tweede Kamer. Gelijk Frits Bolkestein ooit die de verkiezingen won maar in de Kamer ging zitten om het dualisme te benadrukken.

Maar daar is lef voor nodig. Een oprechte ambitie om het anders te doen.

Het moment dat Kaag het kabinet ingaat weet de kiezer voldoende: hier is niets veranderd.

In dat geval worden het leuke gemeenteraadsverkiezingen binnenkort. D66 heeft enige tijd terug het referendum doodverklaard maar de gemeenteraadsverkiezingen gaan alsnog het werkelijke oordeel vellen.

Ik wens u een fijne lockdown en spreek u weer op Tweede Kerstdag. Dan maken we bekend wie Bassiehof's politicus van het jaar is.