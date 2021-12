Het is weer bal in de belangrijkste sport van de wereld, op dartswedstrijden van Raymond van Barneveld, F1, wielrennen, driebanden, schaken, boksen en Hugo de Jonge uitlachen na dan. Voetbal. De Klassieker in de Eredivisie. Rotterdam tegen Amsterdam, Feyenoord tegen Ajax, niet Steven Berghuis tegen wel Steven Berghuis. Lekker allemaal samen kijken in de voetbalkantine, of samen kijken in de kroeg, of met een paar mensen samen kijken bij iemand thuis, onder het genot van een biertje. Wint Feyenoord, dan wordt het een verdomd spannend seizoen, wint Ajax, dan niet. Foto boven: de twee grootste Feyenoorders aller tijden, Willem van Hanegem en André Hazes. Na de klik, een foto van John van Loen in een sexy badjas. Kijken op ESPN, over buitenspel lullen in de comments, stijlloze voorspelling: 1-1.

UPDATE 44" - 0-1 Ajax, eigen goal Senesi

UPDATE RUST - 0-1

UPDATE 75" - Feyenoord jaagt op goal. Slechtste vrouw van het veld: Ajax-aanvaller Shanice van de Sanden

UPDATE 79" - Zul je net zien. Tadic (deed kennelijk ook mee) met een pingel, 0-2

UPDATE EINDE - Zo hee dat was slecht. 0-2 voor Ajax.

Ronaldo - Romario - Van Loen - Rivaldo