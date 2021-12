Ik proef toch iets van een verschuiving die nu heeft plaatsgevonden. Een kleine verschuiving slechts, maar wellicht met grote gevolgen. Ons is jaren achtereen bullshit verkocht, goed geregisseerde bullshit gericht op de 'beeldvorming', en we wisten het, maar het was toch lastig om er telkens opnieuw de vinger op te leggen. De retoriek werd steeds holler, en het galmde steeds harder in een steeds leger klinkende Tweede Kamer, maar er was niemand in staat om het tij te doen keren en zin en betekenis te doen terugkeren. Drie kabinetten Rutte hebben het spelen op de beeldvorming tot een ware kunst verheven en het demissionaire kabinet was in zijn hautaine houding jegens de Kamer en jegens het hele Nederlandse volk de kroon op het werk van Mark Rutte. Hij had zijn doel bereikt, onaantastbaarheid, schier absolute macht, en hij dacht dat hij dat zelfs ook openlijk kon uitspreken. Een grapje, zo corrigeerde hij zichzelf fluks, maar dat was het niet, het kwam uit de grond van zijn hart.

www.youtube.com/watch?v=FibIVz6Rjg0

Alles, alles had hij ervoor over om die macht te continuéren, en hij vond daarbij zijn compaan in Kaag die na een mislukte coup alsnog aan boord sprong van zijn schip samen met twee farizeërs die het niet konden laten om mee te varen.

Dus moesten ze buigen, knielen, zelfs schuld bekennen en deemoed tonen, alles voor de beeldvorming. Nieuw leiderschap, nieuwe bestuurscultuur, nieuw élan, blablabla. Maar het voelt niet goed, niet oprecht, niet echt vandaag. Het lijkt alsof hij zijn hand heeft overspeeld, of het hem niet meer lukt om nauwkeurig en doeltreffend te spelen op de beeldvorming. Niemand gelooft er nog in, en iedereen zit hem en zijn companen op de huid, voortdurend, zonder ophouden.

De rek lijkt er definitief uit. Dat wordt moeilijk regeren.