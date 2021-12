:

Weet je wie ook oververtegenwoordigd zijn in de misdaad? Kampers. Maar ja, die zijn ook blank. En qua oververtegenwoordigd: Stel 5% in plaats van 2% is al een oververtegenwoordiging, dat betekent dus dat als je kijkt naar die groep van 5%, je ten onrechte 95% aanhoudt, op basis van uiterlijk of afkomst. Is dat dan eerlijk?

Die oververtegenwoordiging in de statistiek is voor PVV'ers dus al een reden am ALLE moslims, of Marokkanen bij voorbaat aan te merken als potentieel verdacht. Let that sink in. Maar zo is het wel. Je mag het ook gewoon toegeven, dat vergemakkelijkt de discussie erover.

Ik word hier weggezet als een deuger omdat ik 95% onschuldigen aanhouden in plaats van 98% onschuldigen aanhouden ongeveer even oneerlijk vind, want daarop komt het neer. PVV'ers zeggen: Die 5% is veel belangriker dan die 2%, dus die mag je eruit pikken.