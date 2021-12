De vergelijking met de jaren 30’ , is wel te maken vind ik. De jodenvervolging was er ook niet één van de ene op de andere dag. Het was een glijdende schaal vanaf 1933. Eerst mochten ze bepaalde winkels niet in, vervolgens geen eigen bedrijf meer beginnen etc. Ik zie wel een paar parallelen. Als je ongevaccineerd bent in de VS en je eigen bedrijf hebt, mag je geen deals meer sluiten met de federale overheid. Als je ongevaccineerd bent in Oostenrijk en Duitsland, mag je bijna nergens meer in. In Oostenrijk riskeer je binnenkort zelfs een celstraf..

Wat is absurder? Vergelijking maken met een pijnlijke periode uit onze geschiedenis of deze bizarre tijden waarin we zijn beland? Teeuwen moet zich maar bezig houden met cabaret, vind zijn argumentatie niet erg sterk hier.