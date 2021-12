Een vroegere kennis, zelf Marokkaan (aardige vent overigens) werkte als rechercheur bij de sociale dienst. Hij zei "ik spreek de taal dus mij nemen ze niet in de maling met hun 'ikke niet bekraip, niet Hollands praat niet goed bekraip' flauwekul. En die gast zat voor zijn werk veel in Marokko om fraude op te sporen. Relatief eenvoudig / kinderspel. Bij ieder willekeurig bevolkingsregister kan er wel een ambtenaar bereid gevonden worden om voor 200 euro een "geboortebewijs" uit te schrijven voor een niet bestaand kind. Met dit document vang je in NL 18 jaar lang gratis geld, dus dat doe je meteen een keer of vier. Dergelijke fraude is nauwelijks te achterhalen, en als het al wordt ontdekt is het onmogelijk het onterecht uitgekeerde geld op de persoon te verhalen of terug te vorderen. Maar bij uitkeringsfraude kan dat wel. Wat hij dan deed is naar oud Marrokaans gebruik naar de dorpskapper, haartjes kort en fris laten knippen en een beetje keuvelen met de kapper over over het wel en wee van degene waarin hij was geinteresseerd. "Hoe gaat het toch met Mo, die in dat hele mooie blauw geverfde huis op de heuvel woont ? Dat is toch van hem, dat huis ? Ja, die Mo, met 5 zonen.." enz.

Als de kapper dan zegt "Dat blauwe huis heeft Mo al 20 jaar geleden gekocht, maar hij heeft 2 kinderen, niet 5" dan is dat op zich wel rechtmatig verkregen bewijs. Dat zal in geval van bijstandsfraude doorgaans wel tegen de onderzochte persoon worden gebruikt.