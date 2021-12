Ik geef toe. Kritiek op de regering en het beleid is terecht. Maar absoluut niet om de redenen die hier geopperd worden. Het beleid hier is lachwekkend slap, en waarom? Politiek. Rutte en zijn handlangers durven gewoon niet orde op zaken te stellen omdat Nederlanders een rancuneus en recalcitrant volkje zijn. Soms heeft dat best zijn charme. Noem het schattige 'iedereen acht zichzelf bondscoach' en weet het beter dan [vul in naam bondscoach] maar in de werkelijkheid zijn het natuurlijk een zooitje over het paard getrokken lui met ernstig last van Dunning-Kruger effect. (voor de niet-weter, dat is als mensen denken dat ze veel slimmer en beter zijn dan ze werkelijk zijn). Onze voorouders hadden het al heel wijs over schoenmakers die bij hun leest moesten blijven en hoe het ze opviel dat de 'beste' stuurlui altijd aan wal staan. Heeft dit ons iets doen leren? Nee hoor. Half Nederland waant zich viroloog en een nogal significant percentage waant zich (met nadruk op het woord wanen) zelfs veel slimmer dan de experts. Deze mensen zijn niet excentriek of amusant. Het zijn geen 'andersdenkenden', het zijn geen 'vrijheidstrijders'. Nee. Het zijn domme recalcitrante en soms levensgevaarlijke gekken en idioten. Het wordt naarstig tijd dat we het daar een keertje over gaan hebben. Journalisten en politici bedreigen. Rel schoppen. Eigenwijs de volksgezondheid in gevaar brengen. Ons allen in gevaar brengen. Ons allen de zoveelste lockdown in sodemieteren. En waarom? Tomeloze domheid en arrogantie. En het wordt tijd dat we daar met z'n allen iets van gaan zeggen.