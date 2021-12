Alsof er niet op 16 november (dat is: een maand geleden) in de cijfers van het RIVM te zien was dat het relatieve aantal besmettingen in de leeftijdsgroep onder 13 het hoogste van allemaal was. Alsof ontwikkelingen die iedereen ziet aankomen dit kabinet opeens overvallen. Alsof er niet wekenlang is gevraagd of we die kerstvakantie niet toch een weekje langer moesten doen. Alsof er vervolgens niet wekenlang is gezegd dat dat echt een hele ingrijpende maatregel is. Alsof zo'n ingrijpende maatregel niet nog vele malen ingrijpender is als je hem neemt nadat je eerst de hele tijd hebt gezegd dat je hem niet wilt nemen. Alsof dat hele coronavirus gisteren ontdekt is. Alsof ze maar wat doen, daar in Den Haag. Alsof ze niet gewoon allemaal hun spullen moeten pakken en de sleutels van de pandemiebestrijding moeten geven aan mensen die het wel een beetje serieus nemen. Alsof we allemaal gek zijn.

Een 2 voor je inzet, Arie