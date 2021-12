2021 is als de Formule 1: net als je denkt dat je eindelijk eens aan het winnen bent, grijpt de politiek in. Okee deze matige grap werkt alleen vanuit het perspectief van Toto "NOOO MICHAEL THIS IS NOT RIGHT" Wolff, maar we moesten even het ijs breken met een inleiding. Want ijzig is het. Bijna een jaar geleden traden Mark Rutte en zijn trawanten af vanwege het toeslagenschandaal. Rutte vond dat hij daarmee """verantwoordelijkheid""" had genomen. In het jaar dat volgde, werd meer dan ooit duidelijk waar de psychopaat in hem toe bereid is om aan de macht te blijven. Hetzelfde gold voor zijn kille evenknie Kaag (geen kerstkaartjes sturen svp). De ene rel na de andere blunder na de volgende zweem van corruptie haalde headlines, maar nergens, nooit werd écht ingegaan op een "nieuwe bestuurscultuur" of "nieuw elan", en het toeslagenschandaal is nog láng niet opgelost.

Toch presenteren dezelfde vier partijen die de vorige en demissionaire coalitie vormden, woensdag hun "nieuwe" regeerakkoord. Dat zal volzitten met nieuw elan open grenzen voor gelukzoekiërs, gesloten deuren voor boeren en bouw, strengere eisen voor een nieuwe bestuurscultuur klimaatregulering plus alle kruispunten tijdens de maandagmorgenspits gratis ter beschikking gesteld aan wegen, die hier scheiden Exstinksjun Debieljun. Verwacht ministersposten voor Bente Becker (Mieles & Buskaarten), Jan Paternotte (Prikplicht & Puntschoenen) en Dilan Yezildinges (Lief Lachen & Poep Verkopen), maar hoe dan ook geen kabinet waar je zelf mee op een bordes betrapt zou willen willen worden door een fotograaf.

Bovenal is het godsgeklaagd, ten hemel schreiend als ook onbegrijpelijk dat iemand die onschuldige burgers jarenlang kapot maakte, via een Belastingdienst die bewust en in vol besef dat ze fout bezig waren, doodleuk weer premier kan worden van Dit Land. Dan mis je toch de tijd van de fakkel, de hooivork en misschien wel de guillotine, maar vooral van een zelfbewuste bevolking die snapt dat de rijksoverheid voor hén werkt, en niet andersom. Leeg en gelaten zetten we ons derhalve maar weer aan de drank. Misschien kijken we De Race nog wel eens terug, want je moet je toch ergens aan vastklampen deze dagen.

Nieuw video format voor 2021: MetaMax

The Climate: Zero Pointes from Russia

Maar ja, deze kwibus kon het ook niet aan hè:

Dit is wel heel meta deugen, Donkers