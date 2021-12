GeenStijl Café Mega MAX 85 Playlist:



1. The Zandvoort Pirates – Glory Max Verstappen

2. S10 - Adem Je in (2021) - @Sinterbikske

3. The Cure - A Forest (1980)

4. Jeff Wayne - The Eve Of The War (1978)

5. Rage Against The Machine - Killing In the Name (1993) - @Reebensteeltje

6. Republica - Ready To Go (1996) - @RickyLaRue

7. S10 - Adem Je in (2021) - @Van Rossem

8. Marilyn Manson - Coma White (1998) - @P-unit

9. Death Proof - Hold Tight (1966) - @Theodorik1 (assist @Basil Fawlty)

10. Kalevala - Uletay (2021) - @Grachus

11. Reamonn - Supergirl (2000) - @Dandruff

12. Phil Collins - In The Air Tonight (1981) - @Wattman

13. KC & The Sunshine Band - Queen Of Clubs (1974) - @Bad – Casey

14. Fort Knox Five - Uptown Tricks (2008) - @Basil Fawlty

15. The Avalanches - Because I'm Me (2016) - @Piet Karbiet

16. The Motels - Suddenly Last Summer (1983) - @lezeres

17. William Fitzsimmons - Heal Me (2021) - @Mosterd

18. Eurythmics - Sex Crime (1984) - @funda

19. Depeche Mode - Wrong -Thin White Duke Remix (2009) - @chicago river

20. Jeroen Tel - The Open Soul - @keestelpro (Bonustrack)