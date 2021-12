'Óver honderd jaar lachen we hier allemaal om'

''Voor het vaccineren van De Olifant In de Kamer hebben we gewoon extra dikke naalden nodig. Helaas moeten komen all the way from China."

'hier in de in richting heeft iedereen de prik al gehad das voor ons geen probleem alleen gekke henkie wist zich los te rukken en is in z'n blote kont door het raam gesprongen maar ze hebben hem later gevangen en direct plat gespoten en gelijk natuurlijk met vakseneren die hap op vrijwillige bases en hij mag nu weer bier en seks met hoeren en zo we zitten nu in de recreatiezaal naar een praten programma te kijken je nek of zo wat kunnen die mensen goed praten zeg ik wou dat ik zo goed kan praten en ik wil ook een tatoege van je nek want ze is me tiepe met veel hout voor ze deur en me andere hobbie is de konigin en maxima sparen ja daar komt petra met de dokter dus ik moet nu weg voor praten over niet zomaar mensen op hem bek slaan zo maar zonder dat ze het weten en eerst overleggen voor je hem op z'n bek slaat maar ik zit nog in leerproses... '