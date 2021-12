Vaccinatieplicht JA.

op dit moment verkeren nog zo'n 12,5% aan de ongevaccineerde kant. Dat zijn toch nog ruim zo'n 2.000.000 mengse. Volgens een schatting van het RIVM vertoeven er ook nog eens zo'n kleine 1.000.000 (circa 6%) half-gevaccineerden onder ons. Het bleek voor die groep bamiballen simpelweg 'te lastig' om op een uiterst passieve en comfortabele manier strijd met het virus te leveren.

Zoals ook deze pisvlek op 3:55, die over enkele dagen zachtjes in slaap zal worden gesust en dan drie weken lang een uitermate luxe IC-bedje bezet mag houden -> www.npostart.nl/nos-journaal/30-11-20... .

Het zijn niet alleen bovenstaande 'Dutch Finest' die onze bedden momenteel bezetten. Nee, ook de lichamelijke integriteit en gewetensbezwaren wegen zwaar bij onze gelovigen en ander orthodox spul. Het is dan ook een uitermate rare zaak dat uitgerekend het Forum voor Democratie (FvD) het wantrouwen in het virus blijft uitdragen. Het is nota bene FvD dat nu de 'verdunnende elementen' (lees: Niet-Westerlingeriërs) een flinke loer kan draaien door te stemmen vóór een vaccinatieplicht. Maar Tjerrie blijft liever 'anschluss' zoeken met de trotse, in kruidenpreparaten gelovende Teutonen.

Zo niet deze catastrofe. Want de benoeming 'pandemie' is iets voor een beschouwer langs de zijlijn; wij mensen zitten midden in een catastrofe van een virus dat alle wetten van de virologie en immunologie tart. Wat wel duidelijk is, is dat gevaccineerden vééééééul minder kans lopen om op de IC terecht te komen. Dat is in cijfers te vatten en cijfers liegen nog minder dan een reutelende, zich in zijn eigen gelijk verslikkende niet-gevaccineerde kerona-papzak.

Lichamelijk integriteit is inderdaad een e-norm groot goed, echter goed en wel omschreven als een maatregel om een zéér ernstig virus nu en in de (nabije) toekomst te bestrijden en daarmee de continuïteit in de zorg te garanderen, lijkt mij van de allergrootste, dwingende reden van groot maatschappelijk belang. En laat dat laatste nu de 'kapstok-reden' zijn waarop de doorgang van alle grote besluiten mogen worden gebaseerd.