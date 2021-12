Carolina en Andrés hadden een bewogen weekje. En met bewogen bedoelen we dat ze ten onrechte door de Marechaussee uit hun vliegtuig naar een politiecel en vervolgens zonder het te weten naar gedwongen isolatie in Haren bewogen zijn. En daar bleven ze ondanks een negatieve GGD-PCR-test ter plaatse op maandag, totdat het OM gisteren na een onderzoek naar de procedure van burgemeester Marianne Schuurmans rond 18:00 bepaalde dat de gedwongen isolatie niet verlengd werd.

Nou, tijd voor Kamervragen, ook een soort tribunaal.

"Kamervragen ‘ontsnapt' quarantaine-echtpaar



Van Haga eist excuses burgemeester en Nederlandse overheid: ‘Ondanks negatieve PCR-test in gedwongen isolatie, bizar!’

Tweede Kamerlid Wybren van Haga wil middels Kamervragen opheldering over het door de Marechaussee uit het vliegtuig geplukte Spaanse stel Carolina en Andrés, die gedwongen in isolatie moesten.

“Als het klopt dat het stel na twee negatieve antigen-zelftesten in hotelquarantaine en 1 negatieve GGD-PCR-test in gedwongen ziekenhuis-isolatie nog in gedwongen ziekenhuis-isolatie zijn gehouden, is dat ronduit schandalig en een bijzonder slechte reclame voor Nederland”, aldus Van Haga over het inmiddels naar Spanje teruggekeerde echtpaar.



Van Haga wil ook opheldering over het handelen van burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer en eist excuses van haar en de Nederlandse overheid tegenover het Spaanse koppel.



“Het is ronduit schandalig hoe het echtpaar is behandeld, terwijl ze beide negatief uit de testen kwamen. Daarbij passen nederige excuses”, aldus Van Haga.

Vragen van het lid Van Haga aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake het 'quarantaine-koppel'



1) Bent u bekend met het bericht ‘EXCLUSIEF. Interview met 'ontsnapt' quarantaine-echtpaar: "Ondanks negatieve PCR-test nog steeds in gedwongen isolatie"(1)?



2) Kunt u een feitenrelaas over de gebeurtenissen inzake het 'quarantaine-koppel' naar de Kamer sturen?



3) Klopt het dat het stel na twee negatieve antigen-zelftesten in hotelquarantaine en 1 negatieve GGD-PCR-test in gedwongen ziekenhuis-isolatie in gedwongen ziekenhuis-isolatie zijn gehouden? Graag een toelichting waarom dat nodig was?



4) Hoe omschrijft u het handelen van burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer? Graag een toelichting"

Eind goed al goed maar niet voor burgemeester Marianne Schuurmans