Gevangen in een Kafkaëske (nooit gelezen) koortsdroom. UPDATE: echtpaar is VRIJ - zie onderaan

Zo. Omdat wij er vanwege de onduidelijke berichtgeving ook niet meer uitkwamen wat er nou aan de hand is met het door de Marechaussee uit het vliegtuig geplukte stel Carolina en Andrés, hebben wij het maar even aan Carolina en Andrés zelf gevraagd. Dat leverde bovenstaande interview van een uur op, met iemand wie het onder gedwongen isolatie allemaal hoog zit.

Op dit moment onderzoekt het OM de procedure die vooraf is gegaan aan de gedwongen isolatie van de bovenstaande Carolina en Andrés uit Spanje en Portugal. "In tegenspraak tot berichtgeving door enkele media is er geen sprake van een aanstaande snelrechtzitting" en op basis van het OM-onderzoek "zal dit parket besluiten of bij de rechtbank Noord-Nederland een verzoek tot een machtiging tot voortzetting van de isolatie wordt ingediend."

Samenvatting van de huidige stand van het stel, volgens het stel zelf: ze zitten na twee negatieve antigen-zelftesten in hotelquarantaine en 1 negatieve GGD-PCR-test in gedwongen ziekenhuis-isolatie nog steeds in gedwongen ziekenhuis-isolatie, zonder te weten wanneer dit mogelijk eindigt. We hebben Veiligheidsregio Kennemerland om opheldering gevraagd, en worden binnenkort teruggebeld door hun woordvoerder.

Vandaag rond 17:00 wordt de beslissing van het OM verwacht.

Hieronder een droge samenvatting van wat er volgens het stel zelf gebeurd is:

- Carolina en Andrés testte beide PCR-negatief vlak voor hun vlucht van Zuid-Afrika naar Amsterdam. Afgelopen juli had Carolina corona en is hersteld.



- Carolina testte vrijdag PCR-positief en Andrés PCR-negatief op Schiphol.



- Carolina moest in hotel-quarantaine, Andrés niet, maar vergezelde haar toch.



- Op dag 2 van hun quarantaine deden ze, omdat ze een false positive vermoedden, allebei twee antigen-zelftesten, beide negatief.



- Zij vroegen GGD- en beveiligingspersoneel of ze op basis van die negatieve testen uit quarantaine mochten. Die toestemming kregen ze, en namen gemoedelijk afscheid van het personeel en bedankten hen voor hun zorg.



- [Kort hierna besloot burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer dat de quarantaine vrijwillig was, tenzij je hem zelf stopt, want dan komt er een dwangbevel. Dat het stel op het moment van het verlaten van de quarantaine formeel geen wet had gebroken, wisten ze op het moment van het bovenstaande interview niet.]

- Op het moment dat Carolina later die dag aan boord van het vliegtuig stapte werd ze door de Marechaussee uit het vliegtuig gehaald een gearresteerd. Andrés niet, maar hij vergezelde haar toch in de politiebus naar het politiebureau.



- Na enige tijd in de cel werden ze bezocht door de Spaanse consul, waarna ze vrijgelaten werden en gemeld kregen dat ze geen problemen meer hadden met de Nederlandse wet.



- Vervolgens wilden ze beide een PCR-test doen, maar werd hen verteld dat dit alleen twee uur verderop mogelijk was in het ziekenhuis te Haren, onder Groningen-stad. Ze begrepen niet waarom het alleen daar mogelijk was, maar gingen ermee akkoord per ambulance naar Haren vervoerd te worden.



- In werkelijkheid werden ze naar Haren vervoerd om daar onder dwang in isolatie te gaan, maar dat wisten ze onderweg dus niet, en eenmaal op locatie werd het ook daar pas maar langzaam duidelijk.

- Het was geen aangename nacht want via de doucheput kwam ondertussen het riool naar boven (zie video onderstaand) en het raam van de kamer kan niet open.



- Gisteravond kreeg het stel hun PCR-test, en testte beide negatief. Om het écht zeker te weten wilden ze vandaag opnieuw een PCR-test, maar die mogen ze morgen pas krijgen.



- Op moment van schrijven zit het stel na twee negatieve antigen-zelftesten en 1 negatieve GGD-PCR-test in het ziekenhuis onder dwang in isolatie, zonder dat ze weten hoe lang dit nog zal duren.

UPDATE 18:03 - OM meldt dat stel wordt vrijgelaten uit gedwongen quarantaine. PERSBERICHT ADVOCAAT BART MAES:



"Bij deze deel ik je, mede namens een collega advocate waarmee ik samen opgetrokken heb in deze, mede dat mevrouw C.I. Pimenta Costa da Silva Lopes, van Portugese nationaliteit en de heer A. Sanz del Puerto, van Spaanse nationaliteit - het 'quarantaine-koppel' - vrijgelaten is c.q. wordt uit hun isolatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren. De burgemeester van Haarlemmermeer, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, had daartoe zelf kunnen besluiten, maar heeft de kwestie kennelijk conform de wet overgedragen aan het Openbaar Ministerie Noord-Nederland teneinde een verlengingsverzoek aan de rechter voor te leggen. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat NIET te doen waarmee de isolatiebeschikkingen zijn komen te vervallen. Deze besluiten van de Officier van Justitie hebben we zojuist ontvangen. Cliënten gaan zo dadelijk met een taxi naar het Consulaat alwaar ze verder opgevangen worden ter repatriëring naar Spanje."

Ook nog: riool kwam via doucheput omhoog. Hele nacht geen wc kunnen gebruiken