Over de hele linie een maf verhaal uit het Byzantium aan de Noordzee. Gister verliet een echtpaar dat positief testte op de omicron-variant hun quarantainehotel te Badhoevedorp, werd daarna door de Marechaussee aangehouden in een vliegtuig dat op het punt stond naar Spanje te vertrekken en werd vervolgens "overgedragen aan de GGD".

Ten eerste zegt het echtpaar tegen de BBC dat ze toestemming hadden het hotel te verlaten en dat de quarantaine vrijwillig was. Ten tweede bevestigt burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer dat bovenstaand. Maar de toelichting is zó hallucinant dat we delen hier even letterlijk moeten citeren. Waar het op neerkomt: quarantaine is juridisch dus vrijwillig, maar als je 'em breekt volgt er een dwangbevel en is het juridisch niet meer vrijwillig. En het precedent van vandaag geldt voortaan dus ook voor alle toekomstige gevallen.

"Het punt is dat mensen die in quarantaine zijn, dat die dat vrijwillig doen. Het is niet zo dat wij ze kunnen vasthouden in het hotel. Dus op het moment dat zij weggingen... Er is wel beveiliging en die heeft hen aangeraden om niet weg te gaan. Maar ze wilden het toch.

Ja, dan is het aan mij, als voorzitter van de veiligheidsregio om dan iets verplichtends op te leggen. En dat duurt even. Ik moet er voor zorgen dat er een maatregel komt, een beschikking in dit geval, dat zij moeten worden aangehouden. En dat is gebeurd.

(...) Want in principe is het zo dat er wel een juridische titel moet zijn om mensen aan te houden. Dat hebben we gevonden. We hebben ze opgepakt en ik heb opdracht gegeven om ze in isolatie te zetten. En ze zijn naar het ziekenhuis gebracht waar ze nu in isolatie zijn. En dat is wel verplichtend.

(...) Al die mensen ind at hotel kunnen in principe naar buiten. Maar we hebben het nu zo geregeld dat op het moment dat ze dat doen, dat ik dan meteen diezelfde maatregel die ik nu heb genomen, kan opleggen. En dat de politie hen dan ter plekke kan aanhouden."

Samengevat: het echtpaar kon onmogelijk weten dat ze de wet overtraden, want door het hotel te verlaten overtraden ze helemaal geen wet.

Gelukkig kwam daar zojuist Hugo's Kamerbriefje om wat duidelijkheid te verschaffen. We lezen:

"Op het moment dat duidelijk werd dat maatregelen nodig waren om de verspreiding van de omikronvariant te remmen, waren twee directe vluchten onderweg vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol. Voor deze reizigers golden de aangescherpte maatregelen voor vertrek en de quarantaineplicht bij aankomst nog niet. Daarom zijn alle 624 reizigers van deze vluchten zijn op de luchthaven opgevangen en getest. Dit gold ook voor transferpassagiers. Personen met een negatieve testuitslag konden doorreizen naar hun eindbestemming. Vrijdag in de middag zijn landen in zuidelijk Afrika toegevoegd aan de lijst van zeer hoogrisicolanden met een zorgelijke virusvariant. Daarmee werd de quarantaineplicht alsnog van kracht voor de op vrijdagochtend gearriveerde reizigers."

Kortom, dat echtpaar kon het écht niet weten.

Vraagje aan burgemeester Schuurmans, aangezien de zwaarste quarantaineplicht voor iedereen uit de hoogste risicogebieden geldt: Kondigt ze deze maatregel ook af als omicron positief geteste mensen uit hun thuisquarantaine 'ontsnappen' - die volgens De Jonge immers "aan de voordeur" wordt gecontroleerd?