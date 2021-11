Een eerdere vaccinatie of genezing gaf al verminderde bescherming bij de deltavariant. Hoeveel effect een vaccinatie, genezing of test er is bij de omicronvariant is nog geen onderzoek naar gedaan.

Een quarantaine werd al in 1665 toegepast in de Britse stad Eyam, die de pest niet wilde verspreiden naar de rest van het VK. Daarvoor werd het in de veertiende eeuw gebruikt in Italië. Schepen moesten 40 dagen in de haven liggen voordat ze mochten aanmeren. nl.wikipedia.org/wiki/Quarantaine

Tegenwoordig laten we liever alles in de soep lopen, dan we mensen een gratis all inclusive vakantie inclusief breedband internet aanbieden. Het absolute recht op vrijheid geeft hier een direct aanval op gezondheid en daarmee lichamelijke integriteit. Een duivels dilemma waar geen normaal debat meer mogelijk is. Medici mogen dweilen met de kraan open. We hebben verleerd hoe je infectieziekten door samenwerking van de planeet kunt verwijderen. Het is gelukt met de originele en alfavariant, het zal niet lukken met latere varianten.

Spock: The needs of the many outweigh the needs of the few.