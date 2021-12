Zoals ik al op jonge leeftijd concludeerde:

DE MULTICULTURELE SAMENLEVING WERKT NIET (Sorry voor de hoofdletters).

Aanpassen aan de ‘Leidkultur’ (dixit wijlen Helmut Kohl en anderen) is de minst slechte oplossing (beperking van kansloze- en kansarme massa-immigratie is uiteraard DE oplossing).

Voor mensen met een immigratieachtergrond, die aanstoot nemen aan dat idee heb ik het volgende te melden:

Vergeet niet (of, indien u de Nederlandse geschiedenis niet kent: verdiept u zich erin) dat Nederland na de Tweede Wereldoorlog is opgebouwd door de BLANKE Nederlandse bevolking; de periode van de Wederopbouw.

En dat de welvaart die in Nederland is ontstaan door DIE generatie Nederlanders is gecreëerd. De aardgasbel in Slochteren heeft ook bijgedragen aan deze welvaart, maar het is de Nederlandse cultuur van aanpakken, schouders eronder en samen ervoor gaan, tezamen met een uitstekende organisatiegraad, die (decennialang) de motor vormt van de Nederlandse economie - en dus die welvaart -.

De Gastarbeiders kwamen in de jaren ‘60 hierheen - toen Nederland al welvarend was - om ongeschoold (meestal vies) werk te verrichten in industrieën die vaak op sterven na dood waren (en uiteindelijk door internationale concurrentie ook ter ziele gingen). Door die migratie naar Nederland gingen deze Gastarbeiders er (heel) veel op vooruit (in het land van herkomst restte werkloosheid of een baan als geitenherder, hier te lande kregen zij een loon dat tig keer meer was dan het minimumloon in het land van herkomst. En gezondheidszorg. En huisvesting et cetera).

En Nederland?

Wat was de nettowinst van de Gastarbeid voor de (blanke) Nederlandse samenleving? Geen! Nada, he-le-maal niets!

De Nederlandse samenleving heeft honderden (!) miljarden verlies geleden door het hier laten blijven van Gastarbeiders en hun nazaten.

Bekend verhaal hier op GS, en bij hen die de geschiedenisboekjes kennen.

Is de Nederlandse samenleving dan soms cultureel- of godsdienstig op positieve manier verrijkt door de islam?

Wie het weet mag het zeggen. Bij mij is in ieder geval geen enkel positief voorbeeld bekend. Opsporing Verzocht is de meest in het oog springende ‘verrijking’.

Dus indien er Nederlanders zijn die - zoals ikzelf - niets anders doen dan de feiten benoemen over het onrecht dat hen hoofdzakelijk door links Nederland (= PvdA) is aangedaan (want die hebben die ellende over ons afgeroepen) en dan door een ‘slip of de tongue’ het over ‘kopdoeken’ hebben, dan komt u met uw extreem gepikeerde reactie over als iemand die met z’n kop in het zand steekt of als iemand die werkelijk geen flauw benul heeft van deze Nederlandse geschiedenis. En compleet gehersenspoeld is door ‘Woke’.

Zonder die blanke Nederlanders had u dus vermoedelijk nog ergens in de extreme armoede rond gelopen tussen de schapen en de geiten, of op vuilnisbelten ‘eetbare’ zaken moeten zoeken om uw vele broertjes en zusjes, en uw zieke ouders te moeten voeden. Wellicht dat u reeds was uitgehuwelijkt op jonge leeftijd aan een of andere oude man.

Tel dus uw zegeningen.

En Nederland had zonder de Gastarbeiders zich dus honderden miljarden bespaard. Denkt u zich eens even in hoe de Nederlandse samenleving er voor ons blanke Nederlandsers dan had uitgezien.

Wees dus blij met wat u heeft.

Wij autochtone Nederlanders zijn diegene die zwaar genaaid zijn. Niet u.