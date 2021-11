Geen paniek mensen. Omikron vier je over het algemeen in hele kleine groepen. En we weten eigenlijk nog steeds niet of omikron zich nou echt sneller verspreidt dan delta, en of je er nou minder ziek van wordt of niet. Bovendien moeten de wappies het nog even eens worden over waar omikron nou precies een anagram voor is. Maar wat we inmiddels wel weten, is dat het nieuwe variantje van het virus dat wij inmiddels zo goed kennen, en dat nog niet klaar met ons is, al op 19 november in Nederland was. "Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de coronavariant omikron aangetroffen in twee testmonsters die al eerder in november in Nederland waren afgenomen. Het gaat om monsters die zijn afgenomen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst op 19 en 23 november 2021. Saltro, het lab dat de testen uitvoerde, heeft de monsters naar het RIVM gestuurd." Geen paniek hoor. Geen paniek. GEEN! PANIEK!