Ja, hallootjes, dit is té erg hee. Dan ben je 'uniek talent' bij een staatsgesubsidieerde volstrek overbodige en hopeloos achterhaalde verzuilingsmaatschappij-omroep (net als Powned zeg maar) die helemaal niemand van onder de 117 vertegenwoordigt, en vreet je schaamteloos voor TONNEN PER JAAR uit de staatsruif, en dan weet je niet hoe je al die met laffe deugkitschshows, goededoelenkankerhongeraidsgala's en andere door helemaal niemand onder de 117 jaar oud bekeken middelmaatcomatelevisie bij elkaar gezakkenvuld gemeenschapsgeld moet uitgeven? Serieus! Frits! Sissing! 20 jaren je handje ophouden bij poffertjestent AVROTROS, '''slechts''' 2 ton per jaar afromen, en dan met droge ogen en zonder ironie dingen zeggen als: "Kijk, wij worden van belastinggeld betaald, dus dan is enige mate van bescheidenheid gepast." Serieus! Frits! Sissing! Ontzettende laffe faalknor dat je bent. Bescheten Gooise pluisnicht. De pis wordt lauw nu hier hoor! En dan te dom zijn om je geld te laten rollen. Meer dan vier miljoen euro belastinggeld wegsponsen met helemaal niets anders kunnen dan jezelf echt heel leuk en heel belangrijk vinden in de spotlights, maar wel op zo'n pauperig Emma-matrasje liggen pitten in plaats van op een Hästens van tenminste 15 ruggen. Wel in het Gooi wonen tussen het andere verdriet van laatkapitalistisch halftalent Nederland, maar geen echte auto durven kopen. Een "11 jaar oude BMW". Weet jij wie ook in een 11 jaar oude BMW rijdt? Frits? Sissing? Geenstijl-ster Bart Nijman! Wil jij soms in dezelfde soort auto rijden als waar Bart Nijman van het seksistische en extreemrechtse anti-NPO-sjokblog Geenstijl ook in rijdt? Nou? NOU? Nee, dat wil je niet hè? Weerzinwekkende showtrapleuning dat je er bijstaat. De enige reden dat jij achter in het vliegtuig tussen de overige sardientjes gaat zitten is de hoop dat het volk je herkent en spontaan voor jou gaat zitten applaudiseren in plaats van voor de piloot. Narcissenmans. Wel met de rest van BN'end NL op vakantie naar Ibiza, maar geeneens een stacaravan op camping Bakkum. Weet je wie ook een plek op camping Bakkum heeft? Precies! Amen. Gelukkig dat Mosterd dit niet meer hoeft mee te maken.