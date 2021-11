Op 3 november had voorzitter van het Veiligheidsberaad Bruls het over dat als je niet wil luisteren "na de zachte arm van papa Bruls de harde arm van papa Bruls" komt en sindsdien zijn we weer in therapie. Maar goed, gisteravond kondigde hij dus aan dat er hard gewerkt wordt aan een "langetermijnstrategie om polarisatie in de samenleving tegen te gaan". Overigens lijkt werkelijk niemand te weten wat het plan ongeveer is of moet worden. Het lijkt vooralsnog vooral een gevoel.

"Bruls wil in elk geval niet met de 'kleine groep aanjagers' in discussie, maar alleen in gesprek met de grote meerderheid die wel vatbaar is voor argumenten. "Stop daar je energie in. Die andere mensen zijn niet bereid te luisteren en zijn dus ook niet te overtuigen. Juist door het midden te versterken, ligt de kracht en de oplossing. Dan wordt de groep radicalen vanzelf weer klein.""

Okay, maar wat wordt er dan precies bedoeld met "overtuigen". Overtuigen waarvan. De noodzaak van gekozen burgemeesters en in het verlengde daarvan een (indirect) gekozen voorzitter van het Veiligheidsberaad? Onwaarschijnlijk. En aangezien de grootste polarisatie plaatsvindt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, zal het "overtuigen" wel weer neerkomen op het overtuigen tot vaccinatie of zo. Saai alsook; succes Hubert.

Het is echt zo de tijd dat we high gaan viben

Wil niet in discussie met andere gezondheidsopvattingen