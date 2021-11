Tussen al het voortdurende en nooit meer veranderende coronagetetter van Mark en Hugo door valt er ook nog iets keihard te juichen, lachen en scoren vandaag: het is BLACK FRIDAY, de gezelligste dag van alle dagen dat we in het westen vieren dat het kapitalisme ervoor heeft gezorgd dat er in kindfabrieken in het Verre Oosten helemaal geen thuiswerkplicht is. Vooralsnog is het bij de Hema in Geldermalsen, in tegenstelling tot in andere jaren, uitermate rustig, maar vanmiddag staat de rij voor het broodje worst helemaal tot aan Tiel. Dan is het ook elders in het land natuurlijk weer zwemmen tussen de miljoenen mensen met FOMO. Precies dezelfde lui die bij de eerste lockdown ananasschijven op siroop en achtmiljard rollen pleepapier in de kelder pleurden - voor het geval dat. Voor het geval dat je ineens negentig keer per dag moet schijten, of zo. Enfin, outlet-hel Batavia Stad heeft alvast wat 'stewards' voor het park gepleurd en de Media Markten staan kennelijk weer vol met dranghekken. Allemaal om de hordes mensen te kunnen beteugelen. Maar vanavond met je maten een pils drinken en een kaartje leggen in het café... nee hoor. Veel winkelplezier allemaal! Cadeautip voor onder de kerstboom: deze.