Voor wie ervan houdt.

Greg's airplanes and automobiles.

In depth nerd uitpluizerij over vliegtuigen, turbochargers, en als dat fraais, waardoor je toch wat verbaasd raakt over bijvoorbeeld hoe ver men in 1940 al was met motortechniek en hoe de Engelsen zichzelf op achterstand zetten met hun gedateerde motoren. Ze hadden bekijk dat de Amerikaanse president ze voorzag van high octane brandstof want anders hadden ze de Battle of Britain glansrijk verloren.

De Duitsers waren hen mijlen voor, wat vooral kwam door de absurde klassenmaatschappij, zodat briljanten ontwerpen stukliepen op cruciale blokhoofden ergens in de Chain of Government. Zo gebruikte Rolls Royce nog de carburateur in plaats van injectie. Dat scheelde zo 10% aan vermogen.