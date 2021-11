Het is een nationale sport om de belastingdienst op te lichten. Een groot deel van onze economie is zwart. En als je dan fraude op moet sporen is het dan dom om te kijken waar dat het meest waarschijnlijk is en waar het ook nog eens eenvoudig te bewijzen is? Is het dom om rond de TT in Assen snelheidscontroles te doen? Is het dom om op forel te vissen in een forellen vijver? En dan Rutte de schuld geven. Want Rutte is verantwoordelijk voor ALLES wat er mis is in dit land ? En de boe roepers aan de kant zijn verantwoordelijk voor??? Juist NIKS. Laten we anders weer verkiezingen uitschrijven. De zwijgende meerderheid weet onze welvaart te waarderen en ziet ook dat er nog wel zaken zijn om te verbeteren. En ook dat die verbeteringen er echt niet gaan komen door de boeroepers aan de macht te helpen. Om het maar concreet te maken. Kies maar. Hugo de Jonge of Dion Graus? En bij een minister president verkiezing zou Mark Rutte met grote meerderheid worden gekozen.